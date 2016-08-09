Каракас, 10 августа, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Венесуэлы намерены инициировать референдум об отставке действующего президента Николаса Мадуро. Об этом 9 августа, со ссылкой на главу Национального избирательного совет страны, сообщает Associated Press. На самом деле, в Венесуэле завершен первый этап сбора подписей за проведение референдума. И подписи были признаны действительными.

Плаца Боливар в Каракасе, Венесуэла

Агентство ссылается на официальное заявление главы избиркома Венесуэлы Тибисай Лукена, которая подтвердила факт обращения оппозиционных партий в избирательный совет с инициативой проведения референдума за отставку Мадуро. По её словам, процедура референдума разрешена, так как на данный момент страна находится в середине выборного цикла. Для этого представителям оппозиции, зарегистрированным в качестве сборщиков, до конца октября необходимо собрать подписи не менее 20% избирателей — это примерно 4 миллиона человек. В случае, если данный этап пройдёт без нарушений, Национальный избирательный совет назначит дату всенародного голосования об отставке президента.

В конце июля в Каракасе прошла многотысячная демонстрация, организованная оппозицией. Ее участники требуют, чтобы Национальный избирательный комитет незамедлительно принял решение по проведению референдума об отставке президента Николаса Мадуро. В противном случае, по мнению лидеров оппозиции, ситуация может выйти из-под контроля. По данным социологических опросов подавляющее большинство венесуэльцев готовы поддержать импичмент Мадуро.