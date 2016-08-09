Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 23:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о судьбе проекта газопровода «Южный поток». Об этом глава государства сказала сегодня, 9 августа, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Твёрдые гарантии

Путин отметил, что Москва знает о желании Болгарии вернуться к проекту «Южного потока». Глава государства напомнил, что один раз Россия уже понесла убытки от отказа болгарской стороны реализовывать проект, чтобы Россия снова вернулась к проекту, Болгария должна предоставить «железобетонные гарантии юридического характера».

Российский лидер констатировал, что таких гарантий сейчас нет.

На этой же пресс-конференции Эрдоган заявил, что приложит все усилия для реализации проекта газопровода «Турецкий поток», который является альтернативой «Южному потоку».

Москва давно хочет избавиться от ненадежного украинского маршрута поставок российского газа в страны Евросоюза. Первоначально для этого был реализован проект газопровода «Северный поток», который прошел по дну Балтийского моря от российского берега до германского.

Чтобы совсем избавиться от украинской ГТС был задуман проект газопровода «Южный поток» от российского берега по дну Черного моря до Болгарии и далее по странам ЕС до Австрии. Но США использовали все свои рычаги давления в Евросоюзе, чтобы этот проект прикрыть — и преуспели. Москве пришлось переключиться на «Турецкий поток», но этот проект подвис после инцидента с российским Су-24, который был преднамеренно сбит турецкими ВВС в небе над Сирией в ноябре 2015 года.