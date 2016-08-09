Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 23:23 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев в полуфинале соревнований по дзюдо на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро победил уроженца Молдавии Сергея Тома, выступающего за ОАЭ и стал финалистом Олимпийского турнира, сообщает «Чемпионат».

Олимпийские медали

В финале Хасан поборется за олимпийское золото с американцем Трэвисом Стивенсом.

Бронзовую медаль оспорят Сергей Тома и итальянский борец Маттео Маркончини.

Таким образом, Хасан Халмурзаев уже гарантировал российской сборной еще одну олимпийскую медаль. Теперь остается лишь выяснить, золотой она будет или серебряной.

Напомним, что в олимпийской копилке российских дзюдоистов уже числится золото Беслана Мудранова в весе до 60 кг и бронза Натальи Кузютиной в категории до 52 кг.