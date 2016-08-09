Минск, 9 августа, 2016, 22:39 — ИА Регнум. «Белорусская железная дорога» эксплуатирует 5,4909 км железнодорожных путей, их густота составляет 26,4 км на 1 тысячу квадратных километров территории, сообщает Белстат.

rw.by Грузовые перевозки. «Белорусская железная дорога»

В Белоруссии электрифицирован каждый пятый километр железнодорожных путей. Протяженность электрифицированных участков на начало 2016 года составила 1,128 тысячи километров и по сравнению с 2010 годом увеличилась на 230 километров или на 25,6%.

«По «Белорусской железной дороге» за 2015 год перевезено 131,4 млн тонн грузов, — сообщили в Белстате. — Удельный вес железнодорожного транспорта в структуре перевозок грузов всеми видами транспорта составил 29,4%».

В 2015 году грузооборот железнодорожного транспорта составил 40,8 млрд тонно-километров или 32,4% в общем объеме грузооборота всех видов транспорта. За прошлый год по магистралям «БЖД» перевезено 87,1 млн человек или 4,2% от общего количества пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский госмонополист «БЖД» призван сыграть ключевую роль в обеспечении транзита китайских грузов европейским потребителям. Функции логистического центра выполнит КБИП «Великий камень» в Смолевичском районе Минской области. Грузы туда будут доставляться железнодорожными контейнеровозами из КНР, а также железнодорожным и автомобильным транспортом из порта в литовской Клайпеде. Однако Белоруссия надеется заработать не только на транзите, участвуя в проекте «Экономический пояс Шёлкового пути».