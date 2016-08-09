Минск, 9 августа, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен на товары и услуги в июле по сравнению с июнем вырос на 0,4%, с декабрем 2015 года — на 7,8%, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2016 года по сравнению с июнем 2016 года составил 100,6%, с декабрем 2015 года — 106,7%», — сказано в официальном сообщении.

С начала года продовольственные товары в Белоруссии подорожали на 5,8%, непродовольственные товары — на 6,2%, услуги — на 15,2%. К июлю 2015 года индекс потребительских цен вырос на 12,2%: продтовары подорожали на 10,5%, непродовольственные товары — на 10,1% и услуги — на 20,1%.

Сопоставление января-июля 2016 года с таким же периодом прошлого года выявило рост индекса потребительских цен на 12,3%. В частности, продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары — на 10,5%, услуги — на 20,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы белорусов с начала 2016 года заметно снизились при росте цен и тарифов. По словам Александра Лукашенко, население постсоветской республики поддерживает проводимую им политику. Независимые социологические данные по данному вопросу отсутствуют, кроме данных литовского НИСЭПИ, критикуемого госагитпропом Белоруссии.

Выступая 17 июня в Гомеле, Александр Лукашенко заявил: «Роста цен в связи с деноминацией не будет. Это я вам гарантирую, — заявил Лукашенко. — Мы за это оторвем головы, если кто-то попробует воспользоваться этим техническим процессом (это чисто техническое мероприятие)». Тем не менее, цены выросли — в том числе на продукцию госпредприятий. Сообщений об оторванных головах не поступало.