Тегеран, 9 августа, 2016, 20:59 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Пираты ХХ века». реж. Борис Дуров. 1979. СССР Охотники за опиумом

Прокурор провинции Керман Дадхода Салари сообщил о захвате крупной партии наркотиков и задержании наркоторговцев.

«Удалось выявить цепочку торговцев наркотиками, работавшую в Иране и за его пределами. В ходе спецоперации изъято более 4 тонн наркотиков, включая 4,161 кг опия, 21 кг морфина и 10 кг героина. Задержано 9 членов банды торговцев наркотиками», — заявил прокурор агентству Tasnim News.

Наркодельцы намеревались переправить грузы из соседней провинции Систан и Белуджистан в Керман. Протяженность ирано-афганской границы составляет 900 км. Этот канал является одним из главных путей доставки афганских наркотиков в Европу. Тегеран выделяет большие деньги на борьбу с наркотиками. На укрепление границы потрачено более $700 млн. За последние 34 года в борьбе с наркоторговцами погибло около 4000 сотрудников иранской полиции.

8 августа заместитель начальника полиции Ирана Искандер Момени заявил о захвате более 220 тонн наркотиков с начала года (в Иране начинается 20 марта). Этот показатель на 16% превышает прошлогодний.