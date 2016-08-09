Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Правительство Ростовской области создало тему для общения по поводу ситуации с ФК «Ростов» в социальной сети «ВКонтакте». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 августа, власти, по всей видимости, не учли масштаба трагедии, которая произошла с уходом Курбана Бердыева, так как нет пока ни одного комментария от собственника желто-синих.

vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

Пользователи соцсети активно оставляют нелестные отзывы о руководстве региона, наверняка комментарии ещё и достаточно хорошо отфильтрованы. Хотят ростовчане только одного — вернуть одного из самых лучших тренеров России Курбана Бердыева, который вывел команду на международную арену.

«Василий Юрьевич, Вы обманули Курбана Бердыева, Вы обманули нас, болельщиков, сообщив о том, что тренер подписал контракт на два года, Вы обманули наши ожидания. Если после стольких лет в политике в Вас осталось хоть немного мужской чести, Вы должны немедленно подать в отставку. Губернатор не должен быть обманщиком. Или у Вас другое мнение на этот счет?» — задал вопрос главе региона Евгений С.

Ещё один поклонник донского футбола привёл пример развития баскетбола на Дону, точнее, его уничтожения. «Была вот история с баскетбольным клубом который в итоге процветает в Краснодаре. Теперь ФК «Ростов», который показал, что может нас радовать, когда есть грамотные люди. Разработайте стратегию по развитию ведущего клуба, чего вы позорите себя и нас? Все устали от ваших слов и равнодушия», — написал Владислав О.

Недоумевают пользователи всемирной паутины, как можно было упустить тренера, который поднял команду из руин.

«Почему не было ни одного усиления? Почему нет новых спонсоров, ведь команда на втором месте и в еврокубках? Теперь ждать окончательного развала команды? Игроки уйдут в другие клубы, а «Ростов» будет биться за 14 место? Как можно было так всё загубить, из полного позитива в полный негатив?» — сетует Сергей Ш.

Пока никакой реакции властей на эти высказывания не последовали. Между тем, продолжается сбор подписей за отставку губернатора.

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Напомним, что 6 августа Курбан Бердыев объявил о своём уходе из «Ростова». Уже появилась информация, что вместе с тренером уйдут и игроки желто-синих. В частности, практически не вызывает сомнений, что покинут клуб Кристиан Нобоа и Сердар Азмун, а также голкипер Сослан Джанаев.

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