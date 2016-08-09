Бишкек, 9 августа, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Киргизия имеет самый высокий показатель материнской смертности среди постсоветских стран — 76 умерших женщин на каждые 100 тысяч благополучно родивших. Об этом говорится в рейтинге, составленном экспертами Всемирной организации здравоохранения на основании полученных в 2015 году данных.

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

За Киргизской Республикой следуют Туркмения — 42 умерших роженицы на 100 тысяч родивших, Грузия и Узбекистан — 36, Таджикистан — 32, Азербайджан, Армения и Россия — 25, Украина — 24, Молдавия — 23.

Более позитивные показатели имеют Латвия — 18 умерших женщин на каждые 100 тысяч родивших, Казахстан — 12, Литва — 10 и Эстония — 9, а наилучшие результаты продемонстрировала Белоруссия — 4.

Абсолютными лидерами рейтинга ВОЗ оказались Исландия, Польша, Греция и Финляндия — там погибают лишь 3 роженицы из каждых 100 тысяч. Наихудшие показатели продемонстрировали Сьерра-Леоне — 1360, Центральноафриканская республика — 882, Чад — 856 и Нигерия — 814.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2013 году показатель материнской смертности в Киргизии составил 40,1 случая смерти на 100 тысяч живорождений, в 2015 году — 38,5 и в 2014 году — 51,4. Отметим, что, по информации Минздрава Киргизии, основными медицинскими причинами материнской смертности являются: кровотечения — 44,2% случаев, гипертензивные нарушения во время беременности — 19% и сепсисы — 13,7%. К немедицинским причинам относятся: бедность — 41,1%, анемия — 22,1%, безответственное отношение к своему здоровью — 21,1%, миграция — 12,6% и семейное насилие — 4,2%.