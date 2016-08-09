Нижний Новгород, 9 августа, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Учреждения здравоохранения Дзержинска (второй по величине город Нижегородской области, центр химии и нефтехимии) задолжали поставщикам тепловой энергии и горячего водоснабжения (ПАО «Т Плюс» и ОАО «НКС») более 12 млн рублей. Об этом сообщили ИА REGNUM в нижегородском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»

baikalfinans.com Долг за отопление

По данным энергетиков, крупнейшими неплательщиками стали городская больница №2, городская больница №8, городская больница №7, а также Дзержинский перинатальный центр.

«Мы постоянно обращаем внимание руководителей учреждений здравоохранения, а также министра здравоохранения Нижегородской области на ситуацию с растущей задолженностью учреждений здравоохранения за тепловые ресурсы, призывая принять срочные меры к её погашению во избежание негативных последствий. Эти обращения либо остаются без ответа, либо нам предлагают подождать неопределенный срок, ссылаясь на отсутствие денежных средств в системе здравоохранения», — говорит директор филиала Александр Бобров.

По его словам, ответственность за создание комфортных условий для пациентов больниц лежит на руководителях данных учреждений, а также областном министерстве здравоохранения, «которые в первую очередь должны быть заинтересованы в безаварийном прохождении отопительного сезона, чтобы в помещениях всегда было тепло и горячая вода, так необходимые для скорейшего выздоровления пациентов».

«Теплоснабжающие и ресурсоснабжающие организации выполняют все запланированные мероприятия по подготовке теплофикационного оборудования к следующему отопительному сезону. Однако дальнейшее наращивание долгов учреждениями здравоохранения недопустимо. Долги за тепловую энергию в конечно счете могут негативно сказаться на всех жителях, в том числе на пациентах больниц», — заявил Бобров.

Как сообщалось, ранее потребовало от военной прокуратуры проверить деятельность АО «ГУ ЖКХ», занимающегося теплоснабжением одной из воинских частей, расположенных в Дзержинске.

Энергетики утверждают, что накопленная задолженность за тепловую энергию АО «ГУ ЖКХ» составляет почти 12 млн рублей, а сложившаяся ситуация ставит под угрозу стабильное прохождение отопительного сезона 2016−2017 годов как в самой воинской части, так и в близлежащих жилых домах.

Многократные письма-требования о необходимости оплаты долга остаются без внимания.