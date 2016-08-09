Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Беседа президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в узком кругу продлились два часа. После этого начались двусторонние переговоры в расширенном формате, сообщают СМИ из Константиновского дворца в Стрельне, где 9 августа проходит российско-турецкий саммит.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган в Константиновском дворце

Напомним, встреча президентов двух стран началась около 14:00 с рукопожатия. Президент Путин отметил, что отношения РФ и Турции в последнее время «скатились на очень низкий уровень, деградировали», однако, добавил он, «мы все хотим возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России».

В ответ Эрдоган заявил, что был очень рад тому, что Путин позвонил ему после попытки госпереворота в середине июля. Глава Турции высказал надежду на восстановление двусторонних отношений и отметил важную роль обеих стран для ситуации на Ближнем Востоке.

Как отмечается, в переговорах в расширенном составе с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Алексей Улюкаев, министр транспорта Максим Соколов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

С турецкой стороны к Эрдогану присоединились вице-премьер Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики Берат Альбайрак, глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, а также другие турецкие официальные лица.