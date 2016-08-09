Бамако, 9 августа, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Пять военнослужащих армии Мали пропали без вести в центре страны в результате столкновения с группой исламистов, заявил официальный представитель вооруженных сил африканского государства Сулейман Маига 9 августа. Об этом сообщает Reuters.

U.S. Army Малийские солдаты и их американский инструктор

Столкновение произошло 7 августа поблизости от селения Тененкоу, находящейся в коммуне Мопти. По словам пресс-секретаря Минобороны, без вести пропали пять военнослужащих, один получил ранения. В столкновениях также было потеряно несколько транспортных средств.

Ответственность за нападение на себя взяла группировка «Ансар-ад-Дин», совершившая ряд нападений на силы Мали и миротворческий контингент ООН, развернутый в стране.

Напомним, группировку «Ансар-ад-Дин» составляют туареги-исламисты, принимавшие активное участие в Туарегском восстании 2012—2013 годов. Группировка появилась в результате свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году. Её лидером считается туарег Ийад Аг Гали. Название группировки переводится как «защитники веры».