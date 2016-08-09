Москва, 9 августа, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Хоккеист Александр Овечкин, игрок нападения в российской сборной, опроверг сведения о якобы полученной им травме, опубликовав 9 августа в своем Instagram фрагмент видеозаписи с тренировки.

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«Не верьте слухам. Готовимся», — сообщил Овечкин.

В пресс-службе Федерации хоккея России также заявили, что спортсмен продолжает готовиться к предстоящему сезону в обычном режиме. В составе сборной РФ Овечкину предстоит выступить на Кубке мира в Канаде, уточняет «Чемпионат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что Овечкин травмировал ногу, занимаясь спортом на отдыхе, что поставило под сомнение его участие в Кубке мира в Торонто.