Орел, 9 августа, 2016, 14:42 — ИА Регнум. В Орловской области правоохранительными органами задержан генеральный директор ООО «Дормаш-Интернешнл» — дочернего предприятия завода «Дормаш», который уже несколько месяцев находится в центре внимания надзорных органов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры области 9 августа, в отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями.

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Согласно данным прокурорской проверки, руководитель предприятия в 2015 году от лица ООО «Дормаш-Интернешнл» заключил договор с АО «Семипалатинский машиностроительный завод» на поставку погрузчика. Деньги за исполнение договора — 1 млн 974 тыс. руб. — ООО «Дормаш-Интернешнл» получило, а вот свои обязательства так и не выполнило.

6 августа следственным органом было принято решение о задержании гендиректора ООО «Дормаш-Интернешнл», Заводской районный суд Орла продлил срок его задержания до 10 августа. В дальнейшем судом будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ООО «Дормаш-Интернешнл» входит в структуру орловского ЗАО «Дормаш» — некогда крупнейшего орловского завода, включенного в перечень системообразующих предприятий региона. О проблемах предприятия ИА REGNUM писало неоднократно. Еще с начала прошлого года на заводе начались перебои с выплатой заработной платы. Летом 2015 года долг достиг 11 млн рублей. Рабочие били тревогу, власти обещали «принять все меры». В результате ситуация только ухудшилась, долги по зарплате выросли в несколько раз — весной прокуратура приводила данные о задолженности в 39 млн рублей.

В Орле задержан генеральный директор завода «Дормаш»

Весной СКР возбудил уголовное дело против гендиректора завода Вячеслава Гудкова. Он обвиняется органами следствия в том, что с 1 января 2014 года по 15 апреля 2014 года умышленно не уплатил ГУ УПФР в Орле и Орловском районе страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на сумму более 10 млн рублей. Деньги, как считает следствие, он израсходовал на свои цели.

В июле имущество ЗАО «Дормаш» арестовали приставы.

Добавим, что в отношении ООО «Дормаш-Интернешнл» Арбитражный суд Орловской области ввел процедуру наблюдения. Также на рассмотрении суда находится несколько исков о банкротстве ЗАО «Дормаш».