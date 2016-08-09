Москва, 9 августа, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Москве с начала 2016 года свыше 6 тысяч человек вложили денежные средства в недвижимость с привлечением ипотеки, сообщил журналистам 9 августа заместитель председателя Москомстройинвеста по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Александр Гончаров. По его словам, данный показатель вырос в два раза по сравнению с первым полугодием 2015 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство нового дома

Гончаров добавил, что растет число строительства объектов, реализуемых в рамках 214-ого федерального закона. «Это ответ потребностям граждан, потому что граждане при выборе жилья также ориентируется, работает ли застройщик по ФЗ-214», — пояснил он.

Кроме того, Гончаров отметил, что в столице сохраняется потребность приобретения нового жилья.

Ранее в пресс-службе департаменте экономической политики и развития города Москвы сообщили, что общее число ипотечных рублевых кредитов в городе составило 19,3 тысячи.

Напомним, в июле 2016 года президент России Владимир Путин подписал поправки к 214-ФЗ,­ которые содержат ряд­ новых требований к з­астройщикам, привлека­ющим для строительств­а многоквартирных дом­ов средства граждан, ­в том числе создание ­компенсационного фонд­а. Так, согласно новому закону с 1 января 2017 ­года ужесточаются требования к застройщикам в части размера минимального уставного капитала.