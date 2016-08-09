Москва, 9 августа, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Жилой комплекс для сотрудников посольства Белоруссии построят на востоке Москвы, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы. В перспективе предусмотрено строительство 21-этажного многоквартирного дома с подземной автостоянкой и физкультурно-оздоровительным комплексом.

NVO Посольство Белоруссии в Москве

В здании будет 100 квартир: 20 однокомнатных, 52 двухкомнатных, 27 трех комнатных, а также квартира атташе и зал для заседаний. На первом этаже разместят детскую комнату. Согласно плану, в здании предусмотрено два лифта грузоподъемностью 1000 кг и еще два грузоподъемностью 400 кг.

На первом этаже здания построят физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерным залом и сауной, а на нулевом уровне появится стоянка на 60 машино-мест. Около дома также оборудуют парковку на 26 автомобилей.

Напомним, с 2012 года между правительствами Белоруссии и РФ действует соглашение о взаимном предоставлении в аренду земельных участков в Минске и Москве. Указ о строительстве жилого комплекса посольства Белоруссии в РФ был подписан Александром Лукашенко в 2014 году.