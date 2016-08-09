Верхняя Синячиха, Свердловская область, 9 августа, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Двое участников голодовки в Свердловской области госпитализированы. На Среднем Урале продолжается акция протеста рабочих Верхнесинячихинского металлургического завода (ВСЗМ), требующих погашения задолженности по заработной плате.

mos03.ru Скорая помощь

Двое участников голодовки с высоким давлением были доставлены в местную больницу. Другие 28 голодающих намерены продолжать акцию протеста.

По сообщениям участников акции, руководство предприятия начало в небольших объёмах гасить задолженность по зарплате. Однако протестующие намерены добиваться полной выплаты зарплаты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, голодовку рабочие начали ещё 19 июля, но после переговоров с руководством и вмешательства прокуратуры уже 22 июля они прекратили акцию протеста. Тогда был составлен график погашения долгов по зарплате. По словам протестующих, впоследствии руководство отклонилось от составленного ранее графика выплат и более двух десятков рабочих 5 августа возобновили голодовку. Позже к протестующим присоединилось ещё несколько сотрудников завода и число участников акции достигло 30 человек.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что держат ситуацию на контроле. В пресс-службе надзорного ведомства заверили: до конца месяца рабочим будет выплачено порядка четырёх миллионов рублей. Также по факту частичной невыплаты заработной платы более трёх месяцев региональные следственные органы возбудили уголовное дело.

Напомним, что осенью 2014 года ВСМЗ обанкротился и перешёл в собственность челябинского ООО «Литой элемент». Новое руководство закупило оборудование, вновь набрало штат сотрудников и запланировало увеличить объём производства чугуна на предприятии до 15 тысяч тонн в месяц. Однако уже весной 2015 года кризисные явления в экономике не позволили обеспечить необходимый уровень продаж готовой продукции и на заводе вновь начались сокращения.

На данный момент руководство завода надеется, что строительные организации осуществят для дорожных работ закупку шлака на предприятии. Эти контракты позволят рассчитаться с уволенными ранее и продолжающими работать сотрудниками ВСМЗ.

Отметим, что это не первый случай голодовки рабочих предприятия из-за невыплаты зарплаты. Похожая ситуация сложилась на ВСМЗ в 2012 году. Тогда в результате голодовки рабочие добились полного погашения задолженности по зарплате.