Ташкент, 9 августа, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Экс-министр по делам культуры и спорта Узбекистана, академик Турсунали Кузиев направил письмо в Международный олимпийский комитет, в котором выразил возмущение дисквалификацией параолимпийской сборной России.

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«В условиях, когда мир объединяется в борьбе перед мировыми вызовами, за утверждение справедливости во всех мировых делах, принятие подобного решения, направленного на разъединения людей, — это образец чудовищной несправедливости», говорится в послании.

Кузиев отметил, что, будучи министром, в 2012 году сам отправлял и напутствовал узбекских спортсменов на лондонскую Олимпиаду. «И тогда вопрос допинга стоял так же остро, некоторые из узбекских спортсменов, завоевавшие лицензию, нн смогли попасть из-за проверок на допинг. Но все это было справедливо, и мы и, спортивный мир, воспринимали это с пониманием, уважением», — подчеркнул он.

По его словам, «никому даже в мыслях не приходило наказывать за ошибку отдельных лиц всю команду или страну».

«Следуя своим принципам, я подписываюсь под призывом: уважаемые господа, на которых лежит большая ответственность, исправьте допущенную ошибку, примите мудрое решение и дайте возможность российским параолимпийцам участвовать на Играх, которые объединяют людей на всей планете. Помните, любое ваше решение, несомненно, будет иметь последствия в умах людей на долгие времена», — уверен Кузиев.