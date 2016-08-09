Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Пловец из США Майкл Фелпс рассердился, увидев выступление российской спортсменки Юлии Ефимовой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, завоевавшей серебряную медаль. Допуск Ефимовой к соревнованиям разбил ему сердце, сообщает L'Équipe.

pixabay.com Разбитое сердце

«Я считаю, что спорт должен быть чистым. Когда у человека допинг-проба оказывается положительной не один раз, а два, а ему дают возможность плавать на Играх — это разбивает мне сердце», — сказал Фелпс. Спортсмен отметил, что такая ситуация — это подрыв самой сути спорта и «его бесит» случившееся.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ефимова завоевала на Олимпиаде-2016 серебряную медаль. Её отказались поздравить американские коллеги — спортсменки, получившие золотую и бронзовую медали.

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