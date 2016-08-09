Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудник полиции, севший за руль пьяным, сбил двухлетнего ребенка, сообщает региональный главк СК РФ.

presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации

Трагедия произошла в Миллеровском районе около 22:00 вечера 8 августа. По версии следствия, старший специалист группы тылового обеспечения ОМВД России по району, управляя автомобилем «Лада-Калина», сбил двухлетнего мальчика.

Ребенок скончался от полученных травм в МБУЗ ЦРБ Миллеровского района. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сотрудник полиции уволен со службы, его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.