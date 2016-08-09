Тегеран, 9 августа, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Глава Союза экспортеров нефти, нефтепродуктов и газа Ирана Хасан Хосроджерди сообщил агентству Mehr News о подписании крупнейшего соглашения с Индонезией по строительству нефтеперерабатывающего завода.

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«Мы достигли соглашения, а правительство Индонезии уже выделило участок земли для реализации проекта. Стоимость проекта составит около $8,4 млрд. Строительство планируется завершить в течении 4,5 — 5 лет», — заявил Хосроджерди.

Мощность нефтеперерабатывающего предприятия составит 300 тыс. баррелей. Глава Союза экспортеров отметил, что «Иран и Индонезия будут пользоваться 30% и 20% соответственно, а оставшееся топливо принадлежит Китаю».

8 августа индонезийская государственная нефтяная компания Pertamina подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной иранской нефтяной компании (NIOC). Соглашение предусматривает совместные исследования двух крупных нефтяных месторождений. Pertamina и NIOC проведут разведку месторождений Мансури и Аб Теймур, общий запас которых оценивается в 5 млрд баррелей нефти.