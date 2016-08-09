Краснодар, 9 августа, 2016, 12:37 — ИА Регнум. В Краснодарском крае работа НКО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» организована с нарушениями закона. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки, проведенной надзорным ведомством в министерстве ТЭК и ЖКХ края. Такая информация была озвучена на заседании краевой прокуратуры, посвященной подведению итогов работы ведомства в первом полугодии 2016 года, передает корреспондент ИА REGNUM 9 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт многоэтажного дома

Представление о недопустимости нарушений было внесено заместителю главы администрации края. Кроме того, к административной ответственности привлечена врио генерального директора Фонда капремонта. Ее наказали за нарушение законодательства об обращениях граждан и несоблюдение трудового законодательства.

Выявлены и факты хищения средств при проведении капремонта многоквартирных домов в Краснодаре, растрате средств фонда оплаты труда и неправомерного доступа к компьютерной информации из фонда. Следствие уже возбудило и расследуют три уголовных дела. Какова сумма похищенных средств, не уточняется.

Добавим, что за первые шесть месяцев текущего года в жилищно-коммунальной сфере сотрудниками прокуратуры было выявлено 3840 нарушений, внесено 1033 представления, в дисциплинарном порядке наказано 556 должностных лиц. Более 240 виновных уже привлечены к административной ответственности, еще 331 заявление направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, резкой критике работу регионального фонда капремонта в июле текущего года подверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На совещании в администрации края он привел неутешительные цифры. «В ремонте нуждается почти 18,5 тысяч домов, это 80% многоквартирного фонда края. С ноября 2014 года на счетах краевого оператора собрано более 2 млрд рублей, а отремонтировано всего 132 дома. Считаю, что краевой фонд капремонта работает не эффективно, — заявил тогда руководитель края.

Работой фонда были недовольны и сами жители региона. В начале местные власти назначают в НКО «Фонд капитального ремонта МКД» нового руководителя — Дмитрия Фабриканта. Его предшественница Елена Березницкая дважды провалила экзамен на профпригодность. При повторном тестировании результат Березницкой оказалася лучше предыдущего. Однако, чтобы пройти тест необходимо было ответить правильно как минимум на 45 вопросов, непосредственно связанных с деятельностью фонда, а не на 37, как это сделала теперь уже бывшая глава фонда.