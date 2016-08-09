Воронеж, 9 августа, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Вагоны пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Адлер — Санкт-Петербург», расцепились на перегоне Сагуны-Евдаково в Воронежской области. Как сообщили ИА REGNUM в управлении ЮВЖД, инцидент произошел 7 августа, около 11:45.

Винсент Ван Гог. Железнодорожные вагоны (фрагмент). 1888

Четвертый и пятый вагоны разъединились на ходу, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Причиной происшествия на ЮВЖД называют неисправность автосцепного устройства.

Движение поездов на участке, где произошло ЧП, временно приостановили. Пассажиров пересадили на места в других вагонах. Позже, на станции Евдаково, отцепившиеся вагоны вновь присоединили к поезду.

Из-за инцидента были задержаны еще восемь поездов.