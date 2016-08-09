Минск, 9 августа, 2016, 12:10 — ИА Регнум.



Флаг Белоруссии

За январь — июнь внешнеторговый оборот товаров и услуг Белоруссии сократился на 13,6% к аналогичному периоду 2015 года до $28,1563 млрд, говорится в опубликованных 9 августа материалах Нацбанка Белоруссии.

Экспорт Белоруссии за I полугодие составил $14,0038 млрд (-16,1%), импорт упал до $14,1525 млрд (-11%). В итоге сальдо внешней торговли товарами и услугами для постсоветской республики сложилось отрицательное: — $148,7 млн ($783,1 млн в I полугодии 2015 года).

В торговле товарами Белоруссия сократила оборот на 15,9% до $23,0158 млрд: экспорт рухнул на 18,8% до $10,9383 млрд, импорт — на 13% до $12,0775 млрд. Сальдо во внешней торговле товарами для постсоветской республики сложилось отрицательное и кратно выросло к аналогичному периоду прошлого года: — $1,1392 млрд (-$397 млн в I полугодии 2015 года).

Внешнеторговый оборот услуг Белоруссии также сократился, но гораздо меньше — всего на 2% к январю — июню 2015 года и составил $5,1405 млрд в долларовом эквиваленте. В частности, белорусский экспорт услуг упал на 4,6% до $3,0655 млрд, а импорт услуг вырос на 2,1%, повлияв на сокращение традиционно положительного сальдо для постсоветской республики в данной сфере: $0,9905 млрд против $1,1801 млрд в I полугодии 2015 года (-16,1%).

Напомним, ранее Белстат сообщал, что по итогам шести месяцев 2016 года внешняя торговля товарами Белоруссии составила $24,1026 млрд — на 15,9% меньше аналогичного периода 2015 года. За данный период Белоруссия экспортировала товаров на $11,1394 млрд (-18,8% к уровню января-июня 2015 года), импортировала на $12,9632 млрд (-13,3%) и, в итоге, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за шесть месяцев составило $1,8238 млрд (-$1,2382 млрд в I полугодии 2015 года), утверждали в статкомитете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белстат сообщал, что ВВП Белоруссии за I полугодие 2016 года упал на 2,5%: промпроизводство упало на 1,6% и сельхозпроизводство выросло на 3,3%. За этот же период госдолг Белоруссии вырос на 9,3% до почти $18 млрд при ЗВР Нацбанка в объёме $4,3142 млрд в определении МВФ. Президент страны Александр Лукашенко во время очередного кризиса в очередной раз заявил, что его нет.

Национальная программа поддержки и развития экспорта Белоруссии на 2016—2020 годы и «дорожная карта» мероприятий по реализации данной программы, утверждённые постановлением Совмина РБ №604 от 1 августа, предполагают наращивание экспорта товаров и услуг за пятилетку в 1,21−1,25 раза, превышение темпов роста экспорта над импортом и поставку на экспорт не менее 65% произведенной промышленной продукции; рост удельного веса экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров с 5,8% в 2015 году до 10% в 2020 году; рост удельного веса экспорта услуг в общем объеме экспорта товаров и услуг с 20,3% в 2015 году до 25% в 2020 году.

В проекте указа Лукашенко «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год» предусмотрено, что ВВП должен вырасти на 1,5%; реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,2%; производительность труда по валовому внутреннему продукту — на 1,6%; экспорт товаров и услуг — на 3,6%; сальдо внешней торговли товарами и услугами — на 0,2% к ВВП ($103,2 млн); прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) — $1,4 млрд, рост инфляции — на 9% (декабрь к декабрю 2016 года).