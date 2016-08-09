Москва, 9 августа, 2016, 11:57 — ИА Регнум. С 15 по 20 августа 2016 года в юго-западной части Каспийского моря будет проведено зачетное тактическое учение сил Каспийской флотилии. В ходе учения будут отработаны действия однородной группировки ударных сил флотилии в составе: ракетных кораблей «Татарстан»,"Дагестан», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Великий Устюг» с привлечением судов обеспечения, сообщили в Минобороны РФ.

Корабли Каспийской флотилии на параде в Астрахани, в 2012 году

Планом учения предусмотренапроверка способности сил Каспийской флотилии к действиям при разрешениикризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности страны, в томчисле террористического характера.

Корабли также отработают вопросы организации противовоздушной обороны (ПВО) в море в ходе отражения воздушного нападения условного противника и задачи противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) на незащищенном рейде.

Учение пройдет в несколько этапов.

Напомним, Каспийская флотилия — оперативное объединение ВМФ России. В своем составе имеет соединения надводных кораблей, вспомогательных и поисково-спасательных судов, авиацию, береговые войска, части тылового, технического и специального обеспечения. Главная база — Астрахань. Основные задачи: обеспечение национально-государственных интересов России в регионе, противодействие терроризму.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние 3 года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также повысилась интенсивность военных учений. «Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий возросла в 3 раза, количество военнослужащих, задействованных в стратегических учениях — в 10 раз», — отметил Шойгу.

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