Санкт-Петербург, 9 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Компания «Метрострой» является единственным реальным претендентом на победу в конкурсах на достройку стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга и на благоустройство прилегающей территории. Об этом пишет сегодня, 9 августа, издание «Деловой Петербург» («ДП»).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Как сообщало ИА REGNUM, после расторжения контракта с компанией «Трансстрой», Смольный объявил конкурс на достройку стадиона на сумму в 5,39 млрд рублей и конкурс на завершение благоустройства территории вокруг стадиона и сооружение входной группы (2,39 млрд рублей). Компания «Метрострой» заявила о своем участии в тендере. Официальные итоги будут конкурсов будут объявлены уже 10 августа, поскольку они проводятся в упрощенном порядке путем запроса котировок.

Как сообщает «ДП», ссылаясь на своих собеседников в Смольном, «Метрострой» оказался единственной крупной и известной компанией, подавшей свою заявку на достройку стадиона. По данным источников газеты, только заявка «Метростроя» пройдет предварительный отбор.

«В то же время заявка «Метростроя» не единственная. По данным «ДП», на конкурс поступила как еще одна заявка от малоизвестной фирмы «Технопром». Собеседник «ДП» в Смольном прогнозирует, что после завершения конкурса эта фирма подаст жалобу в антимонопольную службу», — отмечает «Деловой Петербург».

При этом издание сообщает, что ранее достройка стадиона не входила в планы компании, занятой строительство метро. Однако у «Метростроя» есть всё необходимое для успешного завершения работ на стадионе.

Стоимость арены, необходимой Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. В данный момент стадион в целом готов на 85%. Согласно госконтракту, стадион должен быть сдан до конца 2016 года.