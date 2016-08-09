Новосибирск, 9 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Российские учёные, работающие в Институте ядерной физики имени Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ, Новосибирск) смогли получить устойчивый нагрев плазмы до десяти миллионов градусов Цельсия. Это — важный этап на пути создания термоядерного реактора на основе открытой ловушки. Об этом сообщил журналистам заместитель директора ИЯФ по научной работе Александр Иванов сегодня, 9 августа.

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«Мы подтвердили результаты последних лет по нагреву плазмы до температуры масштабов десяти миллионов градусов, это очень важный момент для перспектив нашей работы», — сказал Иванов.

Иванов пояснил, что термоядерный реактор на основе открытой ловушки учёные могут создать уже в ближайшие 20 лет. Это будет новым словом в области термоядерного синтеза и создаст альтернативу международному термоядерному экспериментальному реактору (ITER).

Иванов также отметил, что температуру плазмы нужно будет повысить ещё до более высоких показателей — эксперименты будут продолжены. Но в настоящее время уже преодолён пороговый показатель, необходимый для создания термоядерного реактора.

«У нас в институте мы рассматриваем возможности для создания следующих поколения ловушек, параметры которых будут существенно увеличены», — сказал Иванов.

Напомним, в настоящее время проектирование ITER полностью закончено. Реактор строится в исследовательском центре Кадараш (Франция). Россия выступает в качестве страны — участника проекта.