Тбилиси, 9 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Идею переименования Сухума, которую обсуждают в Абхазии и инициатором которой является доцент Сухумского университета Рамгар Маршан, поддерживают и некоторые грузинские историки. Об этом пишет грузинская газета «Резонанси». По информации издания, Маршан предлагает переименовать Сухум в Амра, которое, по его мнению, больше соответствует городу, так как «Сухум» — турецкое колониальное наименование, а Амра на абхазском означает «солнечный край», «солнце». Он же считает необходимым переименовать Новый Афон в Амза, что означает «луна».

Лентулов. Пристань в Сухуми ночью. 1934

Эту идею поддерживает и грузинский историк Гия Анчабадзе, который поясняет, что оба наименования, Амра и Амза — абхазские названия. По его же информации, первоначально Сухум именовался Диоскурией, что является древнегреческим названием, в 1 веке до н.э. его переименовали в Севастополис, в чем историк видит римские корни, а с 8 века город упоминается как Цхум. Грузинский историк не может точно объяснить, что означает это слово, но подчеркивает, что название Сухум утвердили турки, и предполагает, что это искаженная версия турецкого наименования.

В том, что идея переименования будет воплощена, грузинский историк сомневается и отмечает, что на данном этапе это лишь мнение конкретного человека.