Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за отставку губернатора Василия Голубева проголосовали уже 2,8 тыс. человек. Петицию адресуют главе российского государства Владимиру Путину. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 августа, в своих комментариях нелестно отзываются о главе региона, который разрушил «волшебство Бердыева».

vk.com Болельщики ФК «Ростов»

Автор обращения к президенту РФ Ксения Петрова считает, что футбол с таким губернатором на Дону погибнет. Многие называют Голубева лжецом, так как не сдержал обещания перед игроками «Ростова» и самим главным тренером. По заверению футболистов, зарплату им так и не платили, хотя губернатор заявлял об обратном.

Недоумевают болельщики, почему на Кубани, чей госдолг превышает государственный долг Дона в разы, вполне достойный футбол демонстрируют «Краснодар» и «Кубань»? В чем тогда прелесть самоокупаемости Ростовской области, когда гордиться в ближайшее время будет нечем?

Стоит отметить, что Голубев и сам заявлял о том, что на Дону благодаря достижениям желто-синих «настоящий футбольный бум». Но своими же руками, считают болельщики, это все рассыпалось, как карточный домик. Сразу же после ухода Бердыева появилась информация об уходе вратаря Сослана Джанаева вслед за тренером, полузащитника Кристиана Нобоа, наверняка покинет «Ростов» и форвард Сердар Азмун. Неминуем развал команды, как неминуема и борьба за выживание в наступившем сезоне.

Напомним, что Бердыев заявил об уходе официально только лишь 6 августа. Так как слухам уже привыкли не верить, то появлению новой информации в СМИ о подписании контракта со столичным «Спартаком» никто не придавал значения. Пока все не подтвердилось.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё никогда не был столь фееричным сезон для «Ростова», как прошедший. Под руководством Курбана Бердыева желто-синие показали свою мощь, командный дух и готовность противостоять любому сопернику. Завоевав «серебро» чемпионата России, дружина туркменского специалиста получила право выступать в Лиге чемпионов УЕФА. Одолели ростовчане бельгийский «Андерлехт», вышли в плей-офф турнира. Но кто выйдет на игру с голландским «Аяксом», если команда буквально на глазах разваливается? Кто сможет собрать и сплотить коллектив заново, как это сделал Бердыев? Футбольные болельщики, обеспокоенные судьбой любимой команды, кажется, предполагают дальнейшее развитие событий.

Накануне поклонники «Ростова» написали открытое письмо губернатору и руководству клуба. Они хотят услышать правду из первых уст, а не питаться информацией из СМИ. Пока реакции властей и начальников не последовало.