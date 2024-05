Вашингтон, 9 августа, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Исследователи из США пришли к выводу, что вкус к той или иной пище прививается детям окружающими людьми и в гораздо меньшей степени обусловлен физиологическими причинами, пишет издание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Ученые провели эксперимент с участием детей младше двух лет, предлагая им самостоятельно выбрать еду. Выяснилось, что малыши предпочитают те блюда и продукты, которые выбирают их родители и прочие взрослые. И напротив, детям не нравились блюда, отвращение к которым демонстрировали взрослые.

Малыши, поясняют ученые, до определенного возраста неспособны отличить съедобное от несъедобного и полезные продукты от вредных. Однако вкус к определенным блюдам у них появляется довольно рано, что объясняется примером взрослых — дети, наблюдая за родными и близкими, определяют, что именно, когда и как следует употреблять в пищу.