Лондон, 9 августа, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» приобрел у туринского «Ювентуса» 23-летнего футболиста сборной Франции Поля Погба, сообщается на официальном сайте британского клуба.

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Срок действия соглашения с французским спортсмен, который ранее уже выступал за английский клуб, рассчитан на 5 лет с возможностью продления на год.

По предварительным данным, английский клуб заплатит итальянской команде за молодого футболиста €105 млн, при этом «Ювентус» может заработать бонус.

Таким образом, трансфер игрока сборной Франции стал самым дорогим в истории футбола. Ранее рекорд принадлежал переходу Гарета Бейла из «Тоттенхема» в «Реал Мадрид» (2013 г.) за €100,8 млн.

Полузащитник Поль Погба уже прокомментировал свой переход в английский «Манчестер Юнайтед».

«Я рад воссоединиться с «Юнайтед», так как этот клуб занимает особое место в моем сердце. — сказал Погба. — Я с нетерпением жду начала работы с Жозе Моуринью».