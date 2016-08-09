Москва, 9 августа, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Стало известно новое условие для приватизации «Роснефть». Речь идет о запрете для потенциальных покупателей 19,5% компании на заключение акционерного соглашения с British Petroleum (ВР). Об этом вечером в понедельник, 8 августа, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных инвесторов и чиновников, близких к ситуации.

david pacey Никаких британцев

Как объяснил один из чиновников, согласно первоначальной договоренности, потенциальный покупатель не должен иметь конфликта интересов, из чего и следует необходимость этого соглашения. С этим согласны и менеджеры, и чиновники.

Сегодня британской компании принадлежит 19,75% «Роснефти». У государства останется 50% плюс одна акций после того, как будут проданы 19,5% российской НК через «Роснефтегаз». По планам, долю «Роснефти» должны продать до конца текущего года. Однако с учетом актуальной ситуации процесс приватизации компании может затянуться. Так, министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил 5 августа, что есть вероятность того, что правительство не успеет продать «Роснефть» до конца 2016 года. Если власти не продадут нефтегазовую компанию до конца года, то бюджет России недополучит один триллион рублей, объяснил министр. В настоящее время в ведомстве уже имеется план-график приватизации «Роснефти», однако в нем, по меньшей мере, необходимо завершить работу оценщика.

В настоящее время у British Petroleum нет блокирующего пакета, однако при заключении акционерного соглашения британская компания и новый акционер смогут вмешиваться в управление компаний, отметил партнер Nektorov, Saveliev & Partners Александр Некторов. То есть, в результате согласованных действий ВР и нового акционера, «Роснефтегаз» может не набрать нужного количества голосов для принятия нужного российской стороне решения на общем собрании акционеров или совете директоров.

По словам представителя Минэкономразвития, в течение ближайших недель ожидаются предварительные предложения консультанта по инвесторам, которые хотят участвовать в сделке, а также по срокам продажи доли «Роснефти». После этого ведомство изучит предложение и направит в правительство для принятия решений.

Каким образом будут обеспечивать исполнение запрета? Это пока неясно, приводит газета слова партнера Art de Lex Ярослава Кулика. Права на заключение акционерного соглашения предоставляется любому акционеру законом, а правительство своим распоряжением не может это блокировать, подчеркивает Кулик. В связи с этим эксперт пришел к выводу, что, скорее всего, в самом приватизационном документе будет указано добровольное согласие претендента на отказ от прав, что, в свою очередь, сузит круг потенциальных покупателей доли «Роснефти».

Напомним, что еще в апреле 2016 года президент «Роснефти» Игорь Сечин обратился к правительству с просьбой ограничить права покупателей акций компании, так как опасается, что ВР соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5% акций «Роснефти». Уже тогда многие эксперты сходились во мнении, что условием продаж акций, вероятно, будет запрет на заключение акционерного соглашения с британской компанией.

Сейчас государству принадлежит 69,5% «Роснефти» через холдинг «Роснефтегаз». Доля в размере 19,5% сегодня значится в плане на приватизацию в 2016 году. Вопрос продажи части акций российской нефтегазовой компании обсуждался еще 1 февраля на совещании у президента РФ Владимира Путина, а концу февраля вице-премьер Игорь Шувалов подписал документ о подготовке приватизации «Роснефти».

В середине июля ИА REGNUM писало, что российское правительство определилось с критериями приватизации «Роснефти». Как отметила замдиректор аналитического департамента Альпари Анна Кокорева, вероятно, ряд инвесторов испытали разочарование, увидев список требований к покупателю. Согласно директиве потенциальный инвестор не имеет право продавать акции компании в течение трех лет после покупки. Также покупатель должен будет подписать соглашение, обязывающее его голосовать за кандидатов от государства в совет директоров корпорации.

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