Москва, 9 августа, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 9 августа, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К 8:45 мск баррель североморской нефтяной смеси Brent с поставкой в октябре подешевел на 0,4% — до отметки в $45. Торги по нефти WTI в США проходят со снижением в 0,91% — до $42,63 за баррель.

Ранее нефтяные котировки прибавили 3% на фоне заявления главы ОПЕК о планируемом неофициальном совещании представителей картеля в кулуарах 15-го Международного энергетического форума в Алжире (пройдет с 26 по 28 сентября).

В настоящее время рынок сомневается, что результатом встречи станет снижение добычи нефти. По мнению аналитиков, ОПЕК вряд ли придумает что-то, что приведет к снижению предложения на рынке.