Осло, 9 августа, 2016, 08:40 — ИА Регнум. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценил шансы своей команды в предстоящей игре против «Севильи» в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

webtehaber.com Зинедин Зидан

«Это кубковый финал, победить в котором способны обе команды, — говорит наставник «королевского клуба». — Меня волнует только наша собственная готовность, и мы готовы».

По его словам, у мадридского клуба было время подготовиться к битве за трофей.

«Надо делать все, на что мы способны, отдавать все силы с первой минуты, пахать, сосредоточиться, — говорит Зидан. — В футболе ничего нельзя знать заранее. Шансы 50 на 50».

Напомним, мадридский «Реал» и испанская «Севилья» разыграют первый европейский трофей сезона — Суперкубок Европы по футболу. Встреча пройдет 9 августа в норвежском Тронхейме.