Хабаровск, 9 августа, 2016, 08:36 — ИА Регнум. В Свободном порту Ванино поселенческие депутаты столкнулись с проблемой принятия главного финансового документа — бюджета поселка Ванино, который является районным центром. Ситуация такова, что начать новый, 2017 финансовый год поселок может без бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vaninoport.ru Свободный порт Ванино

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Критическая ситуация в Совете депутатов Ванино сложилась не в один момент. Изначально избиратели выбрали 15 депутатов. Как выяснилось практически сразу после выборов, двое из 15 кандидатов баллотировались одновременно и в районное Собрание депутатов, и в поселковый Совет. В итоге они выбрали район и ушли.

Вскоре в районном Собрании открылась вакансия. Еще один из оставшихся 13 поселковых депутатов ушел на довыборы, победил и оставил депутатское кресло в Ванино.

Несколько позже еще один депутат, женщина-врач, оставила работу в Совете, сославшись на чрезвычайную занятость: на побережье Татарского пролива она единственный врач-неонатолог, и работать ей приходится сразу в двух районах — Ванинском и Советско-Гаванском.

Из оставшихся 11 народных избранников троих лишил мандатов суд — они не указали в декларациях свои доходы и прочие обязательные сведения.

На сегодняшний день депутатов в Совете осталось восемь. При этом один из восьми постоянно проживает в другом городе и на заседаниях Совета практически не присутствует. То есть фактически в наличии имеется всего семь действующих народных избранников.

Для принятия бюджета необходимо решение двух третей от первоначального состава, то есть от 15 человек.

Буквально на днях одна из оставшихся в Совете поселка депутатов, Анжела Брянкина, выступила в местной прессе с пугающим заявлением. В статье под заголовком «Прямая угроза бюджету поселка» Брянкина предупредила: «Если немедленно не провести перевыборы Совета в единый день голосования 18 сентября, бюджет не будет принят. К тому же если проводить выборы позже, то вместо 1 миллиона рублей из небогатого бюджета нужно будет потратить 2,5 миллиона. Эти деньги придется «отрезать» от других, важных поселковых программ».

Причина, по которой не назначаются экстренные перевыборы Совета, по мнению депутата, заключается в том, что, несмотря на решение Ванинского районного суда о досрочном прекращении полномочий троих депутатов, председатель Совета Юрий Светличный до сих пор не провел заседание, на котором был бы рассмотрен этот важный вопрос. Депутат полагает, что таким образом ставится под угрозу принятие бюджета поселения на 2017 год: «Если выборы провести в декабре, новый Совет просто не успеет принять бюджет», — уверена Анжела Брянкина.

У спикера Совета своё мнение о ситуации.

«Решение суда о досрочном прекращении полномочий вступает в силу 29 августа. Затем в течение 10 дней я должен провести заседание Совета. Мы никак, при всем желании, не успеваем провести перевыборы в поселковый Совет в единый день голосования 18 сентября. Это невозможно. Но проблема существует. Я этого не отрицаю. Вопрос в сроках. У меня есть письмо от районного прокурора, в котором сказано, что перевыборы должны быть проведены в течение шести месяцев. Я направил письма председателю Законодательной думы Хабаровского края Сергею Луговскому, в краевой избирком, в правительство края, с просьбой проконсультировать нас: что делать в сложившейся ситуации? Есть, на мой взгляд, один вариант: принять бюджет существующим составом депутатов. Есть восемь человек, это все равно большинство. Один из восьми, хоть и проживает в Хабаровске, но полномочия его никто не прекращал. На заседание он приедет. Ситуация не типичная. Еще два года назад, когда часть депутатов ушла в районное собрание, часть добровольно сложила полномочия, я обращался в районную избирательную комиссию с просьбой провести довыборы. Мне отказали — депутатов в Совете хватало для кворума. Теперь мы имеем, что имеем», — пояснил Юрий Светличный.

Председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подтвердил проблему с принятием бюджета Ванино и предложил несколько вариантов решения.

«Мне ситуация известна. Разумеется, провести выборы нового Совета депутатов в Ванино в единый день голосования не получится, в конце-концов есть закон и его надо соблюдать. Они просто не успеют все подготовить. Что касается принятия бюджета, тут они должны смотреть сами — если у них заложена в уставе возможность принятия бюджета большинством голосов, то они вполне могут его принять. Это закон допускает. Если же нет — будут до принятия бюджета работать по «одной двенадцатой» — то есть часть денег, необходимая для поддержания бюджета, у них будет, остальное — только после принятия документа. Ситуация родилась не сегодня, и даже не вчера. Все обо всем знали и вполне могли прогнозировать — к чему это может привести. Что там с формированием округов? Почему оказалось, что нельзя провести довыборы два года назад? Вопросов по Ванино очень много. Я хочу сказать, что все это — вопросы местной власти, не только депутатов, но и исполнительной власти. Пусть консультируются в краевом Минюсте, в районном избиркоме. Пусть теперь выруливают из ситуации, в которую сами же и забрели. Вы же шли во власть? Значит, и ответственность полностью ложится на ваши плечи», — считает Луговской.