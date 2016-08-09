Ростов-на-Дону, 9 августа, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Хлеборобы Ростовской области готовятся к подведению итогов страды. Как сообщили ИА REGNUM, результат битвы за урожай станет известен 12 августа — в День урожая.

donland.ru Созревшие колосья

По сути, нынешняя неделя — это финальный аккорд битвы за урожай. Показательными являются предварительные итоги жатвы, согласно которым донской каравай-2016 будет весить более 10 млн тонн. Пока аграрии совершают последние выходы в поле за зерном, результат их труда уже называют небывалым.

К концу прошлой недели валовой сбор уже превышал 9,3 млн тонн зерна, к тому моменту было обмолочено свыше 2,5 млн гектаров уборочных площадей. Уже известно о собранных 9,8 млн тонн ранних зерновых. Лидерами уборки стали труженики села Зерноградского, Сальского и Зимовниковского районов. В этих территориях аграрии потрудились на славу.

По традиции на празднике лучшим работникам АПК будут вручены премии. Размер выплат составит от 60 до 300 тыс. рублей.

Напомним, что погода в Ростовской области в этом году земледельцев не баловала. Из-за частых дождей сбор зерна приходилось приостанавливать, но затем аграрии приступали к страде в круглосуточном режиме. Не сказались на конечном результате и побитые ливнем посевы. Из-за дождей полегли около 200 тыс. гектаров.