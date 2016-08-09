Москва, 9 августа, 2016, 05:58 — ИА Регнум. Вертолётам Воздушно-космических войск заменят «классические» цельнометаллические лопасти несущих винтов на новые — выполненные из композитных материалов. Причиной для этого послужил опыт использования вертолётов в сирийской кампании, пишет 9 августа газета «Известия».

wired.com Лопасти несущего винта вертолёта

«Эксплуатация вертолётов в пустынной местности с сильно запылённой атмосферой и образованием песчаных вихрей при взлётах и посадках вертолётов на необорудованных площадках всегда сопровождается повышенным износом лопастей», — прокомментировали в холдинге «Вертолёты России».

«Так было в Афганистане, Ираке, Египте, Ливии — везде, где вместо земли песок, а в воздухе до высоты в несколько сотен метров висит пелена пыли. Пыль — это абразив. Это было и будет проблемой, решить которую в полной мере нельзя, а можно лишь снизить её остроту. В том числе переходом на применение современных цельнокомпозитных лопастей», — пояснили в холдинге.

В «Вертолетах России» отмечают, что цельнокомпозитные конструкции обладают значительно большей усталостной прочностью, боевой живучестью и стойкостью к внешним воздействиям, и ресурс их службы во много раз больше, чем у цельнометаллических лопастей.

Сообщается, что первой машиной, получившей «композитные» лопасти, стал модернизированный боевой вертолёт Ми-28НМ. По словам командующего Воздушно-космическими силами России Виктора Бондарева, серийные поставки обновлённого «Ночного охотника» начнутся не позднее 2017 года.