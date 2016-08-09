Якутск, 9 августа, 2016, 04:35 — ИА Регнум. МВД и Генпрокуратура дадут оценку допущенным во время сбора подписей за баллотирующегося в Госдуму госсоветника Якутии Андрея Борисова. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, отметившая также, что сбор подписей проходил с беспрецедентным применением административного ресурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федота Тумусова, претендента на место в федеральном парламенте от «Справедливой России».

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О нарушениях Элла Памфилова заявила 8 августа на заседании ЦИК РФ, основываясь на представленных в федеральный избирком фактах. Для их проверки в Якутию отправят спецгруппу, сформированную из членов сотрудников аппарата ЦИКа, центрального аппарата Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел.

«Мы получили целый пакет жалоб на вопиющие злоупотребления и нарушения», — сообщила Памфилова. — Там происходит беспрецедентное применение административного ресурса путём массовой подделки подписей избирателей в поддержку выдвижения одного из кандидатов в депутаты Государственной Думы».

Председатель ЦИК заявила также, что у неё есть основания утверждать о нарушениях избирательного законодательства в республике, которым представители МВД и Генпрокуратуры дадут должную оценку.

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В пресс-службе Федота Тумусова выразили надежду, что по итогам разбирательств всем организаторам и участникам нарушений при сборе подписей придется нести ответственность, вплоть до предусмотренного законом уголовного наказания.

Напомним, Андрей Борисов, за которого собирали подписи, по мнению экспертов, является провластным кандидатом на выборах в Госдуму и призван заменить одномандатника от «Единой России», которого федеральный политсовет партии не разрешил выдвинуть в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, региональные СМИ обнародовали видео, на котором студенты СВФУ вносили в подписные листы паспортные данные, а также аудиозапись, на которой глава управы Гагаринского округа Надежда Доброхотова требовала от подчинённых предоставить паспортные данные друзей, родственников и знакомых для заполнения подписных листов за Андрея Борисова.

Федот Тумусов публиковал в соцсетях фото, на котором также было видно, как в сельской администрации заполняли подписные листы. А в ЦИК Якутии поступила жалоба на то, что ректор СВФУ Евгения Михайлова и заместитель главы Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова, занимающие госдолжности, принимают активное участие в сборе подписей.

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