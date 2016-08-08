Второй тур чемпионата России по футболу: лидируют «Краснодар» и «Спартак»
Москва, 9 августа, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Второй тур чемпионата России принёс результаты, не все из которых легко было предсказать.
- «Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:0 (0:0)
- «Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) 1:0 (1:0)
- «Оренбург» — ЦСКА (Москва) 0:1 (0:0)
- «Амкар» (Пермь) — «Анжи» (Махачкала) 2:0 (1:0)
- «Локомотив» (Москва) — «Томь» (Томск) 2:2 (2:0)
- «Ростов» — «Урал» (Екатеринбург) 0:0 (0:0)
- «Краснодар» — «Терек» (Грозный) 4:0 (1:0)
- «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) 1:0 (0:0)
После двух туров лидируют с двумя победами команды, которые оба матча провели дома. Это «Краснодар» и «Спартак». Последние две строчки занимают «Крылья Советов» и «Оренбург». «Крылья Советов» оба матча провели на выезде. «Оренбург» уступил в последнем матче дома, но уступил он ЦСКА, причём в упорной борьбе на последних минутах. Другими словами, пока говорить о командах-лидерах и командах-аутсайдерах можно только с большой степенью условности.
В третьем туре ЦСКА проведёт третий матч на выезде, в Екатеринбурге. Пока у армейцев 4 очка.
«Краснодар» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», которые пока не набрали ни одного очка, но и не сыграли ни одного матча дома.
«Зенит» примет «Ростов», оставшийся без Курбана Бердыева, и конечно тренеру петербуожцев Мирче Луческу очень хочется одержать первую победу в чемпионате.
«Рубин» сыграет дома со «Спартаком». Пока у казанцев только одно очко.
«Локомотив», лишившийся своего тренера Игоря Черевченко, поедет в Грозный, где «Терек» будет отвечать перед своими болельщиками за поражение 0:4 в прошлом туре.
Короче говоря, каждый матч в чемпионате обещает быть интересным, и предсказать результат по-прежнему будет нелегко.
Таблицу розыгрыша чемпионата России по футболу смотрите здесь.