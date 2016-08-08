Москва, 9 августа, 2016, 02:43 — ИА Регнум. Второй тур чемпионата России принёс результаты, не все из которых легко было предсказать.

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«Уфа» — «Зенит» (Санкт-Петербург) 0:0 (0:0)

(0:0) «Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань) 1:0 (1:0)

(1:0) «Оренбург» — ЦСКА (Москва) 0:1 (0:0)

(0:0) «Амкар» (Пермь) — «Анжи» (Махачкала) 2:0 (1:0)

(1:0) «Локомотив» (Москва) — «Томь» (Томск) 2:2 (2:0)

(2:0) «Ростов» — «Урал» (Екатеринбург) 0:0 (0:0)

(0:0) «Краснодар» — «Терек» (Грозный) 4:0 (1:0)

(1:0) «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) 1:0 (0:0)

После двух туров лидируют с двумя победами команды, которые оба матча провели дома. Это «Краснодар» и «Спартак». Последние две строчки занимают «Крылья Советов» и «Оренбург». «Крылья Советов» оба матча провели на выезде. «Оренбург» уступил в последнем матче дома, но уступил он ЦСКА, причём в упорной борьбе на последних минутах. Другими словами, пока говорить о командах-лидерах и командах-аутсайдерах можно только с большой степенью условности.

В третьем туре ЦСКА проведёт третий матч на выезде, в Екатеринбурге. Пока у армейцев 4 очка.

«Краснодар» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», которые пока не набрали ни одного очка, но и не сыграли ни одного матча дома.

«Зенит» примет «Ростов», оставшийся без Курбана Бердыева, и конечно тренеру петербуожцев Мирче Луческу очень хочется одержать первую победу в чемпионате.

«Рубин» сыграет дома со «Спартаком». Пока у казанцев только одно очко.

«Локомотив», лишившийся своего тренера Игоря Черевченко, поедет в Грозный, где «Терек» будет отвечать перед своими болельщиками за поражение 0:4 в прошлом туре.

Короче говоря, каждый матч в чемпионате обещает быть интересным, и предсказать результат по-прежнему будет нелегко.

Таблицу розыгрыша чемпионата России по футболу смотрите здесь.