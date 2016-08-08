Рио-де-Жанейро, Бразилия, 9 августа, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебряную медаль Олимпиады в Рио. Россияне шли первыми по итогу трех дисциплин, но на вольных выступлениях уступили японским атлетам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России

Призерами стали Денис Аблязин, Давид Белявский, Никита Нагорный, Николай Куксенков и Иван Стретович. После шести снарядов российские спортсмены набрали 271,453 балла. Золото в командном многоборье у мужчин взяли японские спортсмены, бронзу завоевала сборная Китая.

Таким образом, общий зачет сборной России на Олимпиаде пополнился ещё одной медалью, и составляет 9 медалей: два золота, четыре серебра и три бронзы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, золото и серебро Олимпийских игр сегодня уже завоевали саблистки Яна Егорян и Софья Великая. Также сегодня для России высоки шансы на медаль в финале женских соревнований по плаванью — в 3:55 московского времени в брассе на 100-метров выступит прославленная российская спортсменка Юлия Ефимова.

Примечательно, что российская спортсменка уже одержала первую «олимпийскую победу» ещё до начала Олимпиады: Ефимова выиграла суд против чиновников WADA, требовавших дисквалификации спортсменки в связи с «допинговым скандалом».