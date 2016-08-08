Краснодар, 8 августа, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Футбольный матч второго тура чемпионата России завершился крупной победой «Краснодара» над грозненским «Тереком» со счетом 4:0, сообщает «Р-Спорт».

fckrasnodar.ru Тренировка «Краснодара» перед матчем с «Тереком»

Встреча состоялась в Краснодаре, и хозяева поля в полной мере оправдали ожидания своих болельщиков. Форвард клуба Федор Смолов записал на свой счет два гола, поразив ворота соперника на 33-й и 77-й минутах игры. Еще по одному мячу забили бразильские легионеры «Краснодара» Ари и Вандерсон на 54-й и 88-й минутах соответственно.

Стоит отметить, что Федор Смолов оформил уже второй дубль за два матча чемпионата России и теперь является лидером среди бомбардиров, а его команда вышла на первое место в турнирной таблице РФПЛ, превзойдя столичный «Спартак» по разнице забитых и пропущенных мячей.

В третьем туре «Краснодар» 13 августа встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Терек» будет 14 августа принимать на своем поле московский «Локомотив».