«Терек» разгромлен «Краснодаром» со счетом 4:0
Краснодар, 8 августа, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Футбольный матч второго тура чемпионата России завершился крупной победой «Краснодара» над грозненским «Тереком» со счетом 4:0, сообщает «Р-Спорт».
Встреча состоялась в Краснодаре, и хозяева поля в полной мере оправдали ожидания своих болельщиков. Форвард клуба Федор Смолов записал на свой счет два гола, поразив ворота соперника на 33-й и 77-й минутах игры. Еще по одному мячу забили бразильские легионеры «Краснодара» Ари и Вандерсон на 54-й и 88-й минутах соответственно.
Стоит отметить, что Федор Смолов оформил уже второй дубль за два матча чемпионата России и теперь является лидером среди бомбардиров, а его команда вышла на первое место в турнирной таблице РФПЛ, превзойдя столичный «Спартак» по разнице забитых и пропущенных мячей.
В третьем туре «Краснодар» 13 августа встретится на выезде с самарскими «Крыльями Советов», а «Терек» будет 14 августа принимать на своем поле московский «Локомотив».