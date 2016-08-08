Москва, 8 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Продажи на авторынке снова падают: в июле было продано 109 тысяч машин, что на 16,6% меньше, чем годом ранее, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса, опубликованные сегодня, 8 августа.

Цитата из к/ф «Служебный роман». реж. Эльдар Рязанов. 1977. СССР «Это же малогабаритная квартира!»

Как и прежде, среди главных проблем рынка: низкая покупательная способность, дешевизна рубля и общее положение дел в экономике. Но эти факторы уже стали привычной реальностью. «Помимо общей ситуации на рынке, на увеличение темпов сокращения продаж повлияло и то, что июль — традиционно «мертвый» сезон в авторетейле», люди отправляются в отпуска и откладывают возможность покупки автомобиля на более поздний период», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию на рынке главный редактор журнала «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов.

Аналитики агентства «Автостат» тоже связывают падение рынка на 16,6% с сезонным фактором. К тому же, как добавил эксперт «Автостата» Азат Тимерханов, в июле на многих автозаводах нашей страны начались корпоративные отпуска, которые заканчиваются в первой половине августа, а значит, в августе можно ожидать более позитивных новостей.

В Ассоциации европейского бизнеса полагают, что спрос вернётся, но позднее. По словам председателя ассоциации, покупатели просто откладывают покупку авто на лучшее время. «Это лишь вопрос времени, когда указанный спрос реализуется. Однако все еще остаётся неясным, как долго нам придется ждать перемены ситуации в лучшую сторону», — комментирует председатель АЕБ Йорг Шрайбер.

Но практика показывает, что говорить о стабилизации рынка преждевременно. «Цены тяготеют к росту, доходы населения за ними не успевают. Из-за этого автомобильный рынок падает, причем особенно сильно страдает средний ценовой сегмент», — комментирует Светлана Виноградова, директор дилерского центра BMW «Пеликан Праймари», ГК РОЛЬФ.

Что касается прогнозов на конец лета, в августе существенного изменения динамики спроса ожидать не стоит. Если и произойдет заметное оживление на рынке, то не ранее осени, полагает Евгений Еськов. Закончатся отпуска, пройдет Московский автосалон, и начнут более активно поступать в продажу новые модели.