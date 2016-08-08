Киншаса, 8 августа, 2016, 21:35 — ИА Регнум. В восточной части Демократической республики Конго (ДРК) повстанцами совершено нападение, из-за которого погибли по меньшей мере семь мирных жителей и ранены три человека. Об этом со ссылкой на местные власти передаёт ABC News.

Жительница Конго

Управляющий городом Рутшуру Джастин Муканья говорит, что десятки домов были сожжены в нападении в ночь на 7 августа в Кабанде в 180 км к северу от Гомы в провинции Северное Киву.

Чиновник не смог определить, какая именно группа исполнила нападение в районе, где имеет место этническая напряжённость. Одновременно несколько повстанческих группировок ведут борьбу за контроль над богатым минералами регионом в восточной части Конго.

Директор местной правозащитной группы Омар Кавота говорит, что атаки совершены после убийства члена конголезских отрядов самообороны «Милиция Май-Май» в Кибиризи. С 6 августа, по словам Кавота, в нескольких нападениях убиты минимум 17 мирных жителей.