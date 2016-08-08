Санкт-Петербург, 8 августа, 2016, 18:59 — ИА Регнум. В командно-штабных учениях «Взаимодействие-2016», которые начнутся 13 августа, примут участие около шести тысяч военнослужащих и до одной тысячи единиц вооружения и военной техники Западного военного округа, Воздушно-десантных войск РФ, вооруженных сил Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Киргизии. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 августа в пресс-службе ЗВО.

Минобороны.рф Военные учения

Кроме того, в маневрах будет задействован воинский контингент Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Учения развернутся на трёх специализированных полигонах в Псковской и Ленинградской областях.

Целью тренировки военных является отработка взаимодействия многонациональной группировки войск при обострении конфликтной ситуации в одном из приграничных регионов государства-участника ОДКБ.

«Войскам предстоит решать задачи по блокированию группировок войск условного противника и ведения общевойскового боя с применением комплексного огневого воздействия», — отметили в пресс-службе Западного военного округа.

Будут применяться оперативно-тактическая, армейская авиация и подразделения ракетных войск и артиллерии. Завершатся учения 19 августа.