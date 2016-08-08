Москва, 8 августа, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Перечень общественно полезных услуг станет тем инструментом, который позволит серьезно повлиять на качество и уровень доступности социального и медицинского обслуживания для всех граждан России. Об этом сегодня, 8 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщила один из авторов закона об общественно полезных некоммерческих организациях (НКО), вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о приоритетных направлениях деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старость

«Требования к размещению социальных учреждений, требования к кадровому обеспечению — все это будет серьезно влиять на повышение качества и доступности услуг. Такая инфраструктура должна быть распределена равномерно, а значит — справедливо», — заявила Карелова.

Сегодня очень многие люди, особенно пожилые, не могут по месту жительства получить социальные услуги в необходимом объеме, подчеркнула вице-спикер Совфеда. «И в первую очередь это касается развития сети организаций социальной сферы в сельской местности, где живут в основном пожилые люди. Они, конечно, нуждаются в социальном обслуживании, социальных услугах на дому, помощи в быту, в приобретении продуктов питания, нуждаются в услугах медицинского работника», — пояснила Карелова.

В этой связи должны быть разработаны определенные критерии, «которые позволят ориентировать власти субъектов РФ на развитие инфраструктуры, обеспечивающую доступность социальных услуг гражданину вне зависимости от того, где этот гражданин проживает», подчеркнула вице-спикер Совета Федерации.

«Такие критерии позволят выравнять возможности граждан в получении социального и, прежде всего, медицинского обслуживания», — отметила Карелова.

В России есть регионы, где «существует достаточно разветвленная система медицинских и социальных учреждений, но в то же время есть и такие территории — например, северные, регионы в Сибири, а также внутрирегиональные сельские территории, — где у граждан очень много трудностей с получением социальных услуг», указала парламентарий. «Требования у регионов сегодня есть, но они очень разные. Нет таких законодательных норм, которые бы регулировали это развитие в равной мере для всех регионов», — заявила Карелова.

«В большинстве наших регионов сети социальных учреждений уже имеют достаточно высокое развитие, но к этому уровню необходимо «дотянуть» те уголки, те территории, где все еще требуется создание тех или иных учреждений для оказания людям социальных услуг в достаточном количестве и хорошего качества», — подчеркнула сенатор.

Тем временем, хотя закон о НКО — исполнителях общественно значимых услуг — вступит в силу только с 1 января 2017 года, уже сейчас можно наблюдать, какой благоприятный эффект оказала данная инициатива на развитие «третьего сектора», отметила сенатор:

«Реализация закона начинается с 1 января 2017 года. Но уже в настоящее время — я веду такую статистику — порядка 200 социально ориентированных НКО в 63 регионах включены в реестры поставщиков социальных услуг».

«63 региона — это большое количество регионов, где НКО принимают активное участие в оказании социальных услуг, и уже сегодня могут называться поставщиками общественно полезных услуг», — подчеркнула парламентарий.

«Можно сказать, что первый опыт есть, и он достаточно неплохой — он позволяет сегодня выявить и возможности НКО, и технологию работы с ними», — добавила Карелова.

Напомним, что 8 августа президент РФ Владимир Путин указом утвердил приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг. Теперь правительству на основании обозначенных направлений в течение трех месяцев необходимо установить перечень 20 общественно полезных услуг и разработать критерии оценки качества их оказания