Симферополь, 8 августа, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина не рискнет вернуть контроль над полуостровом военным путем. Об этом Аксенов заявил сегодня, 8 августа, на встрече с делегацией из Иордании.

Александр Дейнека. Крымский пейзаж. 1930

Аксенов заявил, что не верит в готовность Украины вернуть Крым военным путем. Он напомнил, что Россия, в состав которой входит Крым — это ядерная держава, которая может интересы свои и своих союзников в любой точке земного шара.

Также Аксенов подчеркнул, что при нынешней власти на Западе отношения теплыми не будут и выразил надежду на скорую смену власти в ключевых западных странах.

Кроме того, Аксенов заявил, что Крым навсегда останется в составе Российской Федерации. «Перед входом в Совет министров стоит красивая надпись «Крым — Россия — навсегда». Никакого возврата в Украину не будет, никогда. Это вопрос решенный окончательно и бесповоротно. Крым больше не будет менять государственность», — сказал глава Крыма.