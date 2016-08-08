Симферополь, 8 августа, 2016, 18:22 — ИА Регнум. В Крыму 12 сентября местные власти объявили выходным днём по случаю мусульманского религиозного праздника. Об этом говорится в указе главы республики Сергея Аксёнова, опубликованного на правительственном портале Крыма, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник

«Объявить нерабочим праздничным днем 12 сентября 2016 года в связи с празднованием Курбан-Байрама», — говорится в указе главы республики.

Также в указе поясняется, что это решение местные власти приняли в соответствии с частью седьмой статьи 4 Закона Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», статьей 2 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».

Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам (праздновался в 2015 году 17 июля), в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима.

Ранее выходным в республике было объявлено 20 мая — в связи с празднованием Святой Троицы, а также 5 июля — в связи с Ураза-байрамом.