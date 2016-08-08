Вашингтон, 8 августа, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Американская пловчиха Лилли Кинг, которой предстоит состязание с российской четырехкратной чемпионкой мира Юлией Ефимовой в финале Олимпийских игр в плавании на 100 метров брассом, обвинила будущую соперницу в употреблении допинга, сообщает Sports Illustrated.

ZaldyImg Допинг

Американку возмутил победный жест Юлии Ефимовой в полуфинале Олимпийских игр, когда после победы в заплыве российская спортсменка подняла вверх указательный палец и покачала им.

Кинг заявила, что не поддерживает употребление таких жестов спортсменами, которых обвиняли в допинговых нарушениях. Стоит отметить, что одержав победу в своем полуфинале, американская пловчиха в точности повторила жест Юлии Ефимовой. Кинг тогда показала результат на 0,02 секунды быстрее, чем Ефимова. Обе спортсменки встретятся в финале Олимпиады 9 августа.

Российская пловчиха Юлия Ефимова является четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы в 50-метровых бассейнах, трехкратной чемпионкой Европы в 25-метровых бассейнах, а также бронзовым призером Олимпиады 2012 года.