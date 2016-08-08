Симферополь, 8 августа, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Украина не начнёт войну с Россией из-за Крыма, уверен глава республики Сергей Аксёнов. Об этом он заявил на встрече с иорданской делегацией в Симферополе.

studopedia.ru Полуостров Крым

«С точки зрения военных действий, я в них не верю. Россия — ядерное государство и может защитить интересы свои и своих союзников в любой точке земного шара», — цитирует Аксенова «Интерфакс».

При этом он высказал предположение, что полуостров может стать поводом для очередной «холодной войны» между Россией и Западом.

В крымском сегменте соцсетей сейчас активно обсуждают слухи о провокациях украинских радикалов на границе полуострова с Украиной. Якобы местные жители две ночи подряд слышат звуки, похожие на автоматные очереди. На полуострове усилены меры безопасности — на въездах в города дежурят наряды полиции.

Также об усилении мер безопасности сообщил оператор Керченской переправы ООО «Морская дирекция». С перебоями работают три пункта пропуска на крымской российско-украинской границе.