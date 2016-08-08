Белград, 8 августа, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Александр Вучич собирается включить в своё новое правительство министра с нетрадиционной сексуальной ориентацией впервые за историю традиционной православной страны, передаёт Daily Mail.

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Выступая сегодня, Вучич дал понять, что министр публичного администрирования Ана Брнабич не скрывает своей ориентации. По его словам, сербский премьер в курсе того, что данное событие привлечёт большое общественное внимание к его кабинету. Вучич говорит, что он «заинтересован исключительно в её результатах» и с удовольствием ожидает работу с Брнабич.

В рамках политики по интеграции с Европейским союзом руководство Сербии обещало расширить права геев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Томислав Николич в мае вручил мандат на формирование нового правительства лидеру Сербской прогрессивной партии Александру Вучичу, коалиция «Сербия побеждает» во главе с которым одержала победу на внеочередных парламентских выборах, получив 48,25% голосов или 131 мандат в 250-местном парламенте.

Задержка с формированием нового правительства стала поводом для критики со стороны оппозиции в адрес Вучича, чей кабинет уже полгода пребывает в техническом мандате. Премьер-министр несколько раз объявлял новую дату назначения кабмина, однако вопрос откладывался. В конце июня Вучич был вынужден отменить запланированные визиты в Брюссель и Нью-Йорк, так как, по сведениям сербских СМИ, представители Евросоюза дали понять, что хотят видеть его уже в качестве главы нового правительства, а не в техническом мандате.