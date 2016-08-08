Москва, 8 августа, 2016, 16:27 — ИА Регнум. В День Военно-воздушных сил России 12 августа на военном аэродроме Пушкин под Санкт-Петербургом состоится воздушный парад и наземный показ оперативно-тактической, армейской, транспортной авиации и новейших комплексов противовоздушной обороны С-300 и С-400 армии ВВС и ПВО Западного военного округа, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Самолёты ВВС России

В воздушном параде примут участие истребители-перехватчики МиГ-31БМ, Су-27, Су-34, МиГ-29СМТ, вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8МТВ5, транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Всего будут задействованы свыше 30 самолетов и вертолетов.

Для всех желающих на празднике в честь ВВС будет работать полевая кухня. Развлекать гостей мероприятия будет ансамбль песни и пляски Западного ВО.

Как сообщает ИА REGNUM, значение Военно-воздушных сил в современной войне огромно, конфликты последних десятилетий наглядно подтверждают этот факт. ВВС России по количеству летательных аппаратов уступает только американским ВВС. До недавнего времени ВВС России являлись отдельным видом войск, в августе 2015 года российские Военно-воздушные силы вошли в состав Воздушно-космических сил РФ.

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